Gwyneth Paltrow: Jam një partnere e keqe, unë shkatërroj gjithçka

Ajo është e famshme në të gjithë botën për rolet që ka luajtur, por Gwyneth Paltrow ka shuar kuriozitetin e shumë njerëzve edhe për të dashurit e saj të bukur dhe po aq të njohur. Ylli i kinemasë ka qenë e lidhur me këngëtarin e Coldplay, Chris Martin (me të cilët ishte e martuar për10 vjet) me kolegët e Hollivudit Brad Pitt dhe Ben Affleck. Në një intervistë të kohëve të fundit me Girlboss, aktorja angleze shpjegoi se fundi i shumë prej lidhjeve që ka pasur është vendosur nga vetë ajo.

Në fakt, Gwyneth foli për blogun e saj të suksesshëm GOOP, në të cilin u ofron këshilla sentimentale dhe seksuale lexuesve të saj dhe u zbulon meshkujve gabimet e bëra në të kaluarën. “Unë po hidhërohesha shumë nga marrëdhëniet e kaluara që kisha,” rrëfeu aktorja, e cila kishte folur rrallë për jetën e saj private deri më tani.

“Unë jam një mike, motër, vajzë dhe nënë e mirë, por unë jam një shoqe shumë e ndjeshëm dhe kam hedhur momentet më romantike të jetës sime në ajër”, përfundoi ajo. “E gjithë kjo më ka kushtuar shumë punë për veten time.”

Aktualisht Paltrow është në një lidhje me Brad Falchuk, prodhuesin e American Horror Story. Para se të bënte një martesë me Chris Martin, ku pati edhe dy djem, Apple dhe Moisiu, Gwyneth ishte e lidhur me Brad Pitt për një vit, midis 1996 dhe 1997, pasi bashkëpunoi me të në filmin “Seven”. Pas kësaj ajo pati një lidhje dashurie tre vjeçare me Ben Affleck.

Për mikrofonin e Girlboss, gjithashtu bukuroshja dha një “recetë” për një jetë të kënaqshme: -“Suksesi, për mua, është të kemi një marrëdhënie të mirë. Pa një marrëdhënie cilësore, ju nuk jeni njerëz të suksesshëm. Nëse nuk keni marrëdhënie të mira me partnerin tuaj, fëmijët tuaj, miqtë tuaj më të mirë, atëherë nuk keni sukses “.

1 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)