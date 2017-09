Majlinda Bregu

Ka dalë nga burgu me amnisti në 2016?! Është dënuar për dhunë në familje, ka tentuar ta vrasë në 2015 dhe lirohet në2016 për ta vrarë nënën e tre fëmijëve në 2017?! Fillojeni Vettingun nga vendimet për krimin në familje!

Urdhra mbrojtje të mohuara, të dhëna e të pa ekzekutuara, tentativa vrasje të amnistuara! Prokurorë pijanecë, gjyqtarë druvarë, ekspertë mashtrues! Beni publik emrin e nisni hetimin për prokurorin që kanosjen me armë të atij që vrau nënën e fëmijëve sot e pa si armëmbajtje pa leje! Fillojeni Vettingun këtu! Për krimin më makabër që po shfaros gra e nëna përditë! Lëviz Etilda!

Kërko të të japin llogari qysh ditën e paerë pa u zbardhur mirë dita, të gjithë gjykatat e drejtoritë e burgjeve për urdhrat e mbrojtjes, lirimet me kusht, kohën e apelimit, ekspertet pranë gjykatave! Hiqeni nga lista e amnistisë tentativën për vrasje, e për më tepë ndaj nënës së fëmijëve! Hiqini të drejtën e përfitimit nga ulja e dënimit çdo lloj dhunuesi grash e fëmijësh!

Nuk i mbron dot urdhri i mbrojtjes nëse nuk ashpërsohen vendimet kundër dhunuesve! Nuk mbrojti dot as një nënë gjyqtare! Nuk funksionoi drejtësia as për të bërë drejtësi për një grua e cila gjyqtaret që duhet të bënin seancën për një vepër të kryer në kushtet e flagrancës ,i kishte kolegë!!! Po vrasin gratë e nënat përditë, e ditën për diell! Dhe po bëhet kaq e zakontë sa as ndjeshmëri, as përgjegjësi nuk po mban askush! Kjo është luftë! Në luftë o vritesh, o të vrasin!

1 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)