Horoskopi – 1 shtator 2017

DASHI

Nuk ka më pasiguri sot në një raport që kishte ardhur deri në fund të tij. Ata që janë në partneritet të qëndrueshëm mund të përjetojnë ndjenja të forta. Beqarët do të duhet të jenë të kujdesshëm për të mos besuar shumë te njohjet e reja që mund të çojnë në zhgënjime frustruese.

DEMI

Pas epshit dhe grindjeve, do të keni një pushim në marrëdhënien tuaj, ndërsa deri tani nuk keni marrë sot frymë. Për fat të mirë Erosi zgjidh shumë gjëra. Të vetmuarit do të gjejnë papritmas interes për një person që deri tani as nuk e kanë konsideruar.

BINJAKET

Zvogëloni angazhimet tuaja dhe kushtojini vetes dashuri. Personi i dashur ka nevojë për praninë tuaj dhe vetëm kështu mund të gjeni qëllimin e jetës. Zemrat e vetmuara që janë kthyer nga një zhgënjim i kohëve të fundit do të jetojnë këtë ditë me kujtime dhe melankoli.

GAFORRJA

Ju jeni gati për të sjellë bashkëfajësi në çift dhe do ta befasoni partnerin tuaj me gjeste emocionuese dhe mjaft surpriza. Le ta shijoni lumturinë. Për beqarët, një simpati mund të lindë nga një njohje e vjetër, por asgjë nuk është e sigurt ende.

LUANI

Ditë e mrekullueshme për çiftet e qëndrueshme që do të përjetojnë momente të pasioneve intime. Një çështje familjare e pakënaqur do të kthehet përsëri në tematikë të ditës. Takime të forta për beqarët, të cilët nga një surprizë e madhe do të zgjojnë interesin për dashuri.

VIRGJERESHA

Ju po kaloni një kohë magjike e madje edhe nëse jeni duke jetuar një histori të kohëve të fundit, ju dëshironi vetëm kohë për ta shijuar. Por për fat të keq nuk është kështu. Beqarët do të jenë në gjendje të bëjë një takim që mund të japë një përparim vendimtar për jetën e tyre sentimentale.

PESHORJA

Distancohuni nëse nuk doni që askush të përpiqet të bëjë që të ndryshojë mendja e partnerit tuaj ndaj jush. Jini të vendosur për t’i larguar thashethemet. Beqarët do të ndjejnë ende nevojën për të qenë vetëm dhe sot nuk do të duan t’u drejtohen aventurave.

AKREPI

Sot ju do të jeni të dashur dhe ju do të shmangni ironitë, ose do të takoni partnerin tuaj duke u përpjekur të përmirësoni disa sjellje. Kush është i vetëm, po kalon një periudhë të keqe për shkak të një personi jo të besueshëm. Tregoni atë që mendoni dhe mos i acaroni marrëdhëniet.

SHIGJETARI

Është koha për të marrë një vendim mbi lëkundjet. Punoni me zemër dhe jo me kokën tuaj në mënyrë që ju të mos zhgënjeheni në të ardhmen. Beqarët do të jetë tërhiqen nga një koleg magjepsës që do godasë në zemrën tuaj.

BRICJAPI

Ju jeni shumë mosbesues dhe u besoni thashethemeve më shumë se partnerit tuaj. Ndoshta keni nevojë për një pushim për të sqaruar atë që dëshironi me të vërtetë para se të angazhoheni në diçka. Zemrat e vetmuara janë një hap para që të fillojmë një marrëdhënie. Dilni qëllimisht me Akrep dhe Virgjëresha.

UJORI

Keqkuptimet e ditëve të kaluara do të lënë vendin në mirëkuptimin tuaj dhe me partnerin tuaj gjithmonë do të ndiheni të sigurt, edhe nëse duhet të pranoni disa nga gabimet e tij. Pasioni do të jetë motori i beqarëve të cilët do të duan të fillojnë njohje të reja.

PESHQIT

Pavarësisht nga ndonjë shqetësim ju do të keni buzëqeshje sot në buzët tuaja. Një person miqësor do të vijë të të shohë dhe do të kaloni disa momente të mira së bashku. Kush është i vetëm, do të duhet të marrë në dorë frenat e jetës së tij dhe të fillojë përsëri me një histori të re.