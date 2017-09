Nxirja, si ta zgjasni sa më shumë ngjyrën e plazhit

Ka mjete të natyrshme dhe gjëra të vogla për të mbajtur në lëkurë ngjyrën e fituar në breg të detit

Kemi kaluar orë duke u pjekur në diell dhe tani, me kthimin në qytet, një nga mendimet më të dëshpëruara është që nxirja jonë e shkëlqyer do të ketë në mënyrë të pashmangshme jetë të shkurtër. Por dicka mund të bëhet, për të zgjatur sa më shumë të jetë e mundur ngjyrën dhe ndjesinë e verës, falë disa trukeve dhe me pak strategji në rutinën tuaj të bukurisë.

Dielli dhe lëkura – Premisa është një domosdoshmëri: cikli natyral i qelizave të lëkurës është 28 ditë, pas së cilës ata vdesin dhe zëvendësohen me qeliza të reja. Kur lëkura është nxirë, jeta mesatare e tyre shkurtohet pak dhe ndalon në 21 ditë. Bëhet fjalë për një datë biologjike që nuk mund të injorohet dhe në të cilën ne duhet të përshtasim pritjet tona. Për fat të mirë dielli “nuk mbyllet” kur pushimet mbarojnë: kaloni pak kohë në ajër të freskët, shëtisni në diell ose bëni një xhiro me bicikletë, duke veshur pantallona të shkurtra dhe kanotiere ndihmon lëkurën tonë të prodhojë melaninë të re, duke rinovuar ngjyrën. Kush ka një ballkon, mund të veshë kostumin e banjos dhe të marrë rreze dielli.

Objektivi i hidratimit – Së bashku me scrubin, është fjala kyçe në sallonet e bukurisë që shpëton nxirjen. Pas dushit mos u mundoni të bëni ekonomi me kremin për trupin: zgjidh një produkt të mirë ushqyes, ose një vaj pas banjës për ta aplikuar në lëkurën e butë: penetro në thellësi dhe është e këshillueshme nëse ke epidermë të thatë. Gjithashtu mund të përdoret edhe direkt në dush. Gjithashtu mos harroni të pini me bollëk: për të mbajtur lëkurën tuaj të butë dhe jetësore, është e domosdoshme të mbani trupin tuaj të hidratuar.

Pastrues – Mund të duket e cuditshme, por është miku më i mirë i mbijetesës së nxirjes. Duke u zbatuar në mënyrë delikate një herë në javë ndihmon në eleminimin e shtresës sipërfaqësore të qelizave të vdekura, të destinuara për t’u ndarë dhe që japin një ngjyrë “me arna” dhe një ngjyrë pak gri. Pastrimi, në anën tjetër, i eleminon ato në mënyrë homogjene dhe e lë lëkurën të ndritshme dhe të lirë për të marrë frymë. Ju gjithashtu mund ta përgatisni atë në shtëpi me një recetë të bërë vetë: me kripë, një lugë mjaltë dhe kos dhe një pikë vaj vegjetal.

Produkte natyrore pas dielli – Zbuloni vetitë e arit të Karitëve, të pasura me vitamina dhe lëndë ushqyese dhe lehtësuese, me aloe, me shumë vlera hidratuese dhe rigjeneruese: përdorni një xhel të pastër dhe disa pika të vajit vegjetal, fshijini në duart tuaja dhe aplikojeni atë në fytyrën dhe në trupin tuaj. Ndërkohë shmangni produktet që përmbajnë alkool, të tilla si aroma, pasi ato kanë tendencë të hidratojnë lëkurën.

Më mirë dushi se zhytja në det – Eshtë mirë të shmangni zhytjen në ujë, vecanërisht nëse është shumë i nxehtë, sepse favorizon zbardhjen e lëkurës. Dushi, në fakt, ndihmon lëkurën të qëndrojë kompakte dhe elastike. Jo edhe banjove flluskë, që do të zëvendësohen me xhel hidratues dhe vaj vaske. Kur thahemi, nuk duhet ta fërkojmë lëkurën me peshqir, por ta tampojmë me butësi.

Ushqimi – Një dietë e shëndetshme dhe e ekuilibruar, të pasura me grurë, fruta dhe perime, të pasura me betacarotenë, do t’iu ndihmojnë për të rregulluar ngjyrën dhe të mbani mirëqenien e fituar me pushime. Ju gjithashtu mund të përdorni edhe disa shtesa si, të tilla si coenzyme Q10, lycopene, dhe acid pantotenik (vitamina B5).

Dhe për ta mbyllur – Për të “ndihmuar” ngjyrën tuaj, ju mund të përdorni një kozmetikë specifike: bëhet fjalë për kremra hidratues, me anë të së cilëve shtohet një vetë-rrezitje. Dhe kur të kthehesh në zyrë, bëj kujdes me ajrin e kondicionuar. Freskia artificiale tenton të thajë lëkurën dhe më pas e zbardh atë më lehtë

1 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)