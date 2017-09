Qarkullonte i armatosur në Tiranë; arrestohet 31-vjeçari

Qarkullonte me armë zjarri pa leje në kryeqytet, kapet dhe arrestohet në flagrancë nga “Skuadra Shigjeta” e Forcës së Posaçme Shqiponja 31-vieçari. Në pranga ka rënë shtetasi Bylbyl Halili, 31 vjeç, në Tropojë.

Arrestimi i tij u bë i mundur pasi gjatë kontrollit të ushtruar në rrugën “Bardhyl” nga Skuadra Shigjeta rreth orës 14:30 të së enjtes, në automjetin tip Porsche Panamera, me të cilin ky shtetas po lëvizte është gjetur një armë zjarri pistoletë e markës “Glock”, me një krehër me 14 (katërmbëdhjetë) copë fishekë kalibër 9 mm.

Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar; automjeti i markës Porsche Panamera; pistoleta e markës “Glock”me një krehër me 14 (katërmbëdhjetë) copë fishekë, kalibër 9 mm; 2105 (dymijë e njëqind e pesë) euro; 55.500 lekë të reja dhe një telefon i markës Blackberry.

Materialet iu referuan Prokurorisë Tiranë për veprime të mëtejshme në ngarkim të shtetasit të lartpërmendur, për veprën penale “Prodhim dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit”.

1 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)