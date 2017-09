Rama uron Kurban Bajramin, me xhaminë e Beqarëve në Berat

Kryeministri Edi Rama ka uruar sot tw gjithw besimtarët myslimanë në Shqipëri . Ai ka zgjedhur një fotografi nga xhamia e Beqarëve në Berat për të uruar këtë festë.

“Mirëmëngjesi dhe gëzuar Kurban Bajramin me këtë foto të xhamisë së Beqarëve në Berat, një objekt i çmuar i trashëgimisë sonë kulturore, ku po punohet intensivisht për restaurimin e saj, bashkë me Teqenë e Helvetive, Xhaminë e Et’hem Beut në Tiranë dhe Xhaminë e Pazarit në Gjirokastër”, shkruan Rama në Facebook.

Sipas fesë islame, rituali dhe festa e Kurban Bajramit fillon me faljen e tij herët në xhami, vazhdon me prerjen e kurbanit për atë që ka mundësi, duke mbaruar me vizitat në të afërm, fqinj, shokë e miq.

1 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)