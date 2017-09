“Rusi 2018”: Gjermania bind, ‘ok’ edhe Anglia

Të mëdhenjtë nuk zhgënjejnë në të premten e kualifikueseve drejt Botërorit Rusi 2018. Gjermania kampione e botës ruan rekordin perfekt me 7 fitore në po kaq ndeshje pas suksesit 2-1 ndaj Republikës Çeke.

Në Pragë një pasim i Ozil nxori Werner te goli që në minutën e 4. vendasit barazuan me Darida në pjesën e dytë dhe gjërat u bënë të vështira për panzerat që gjithsesi ruajnë marshin e fitoreve falë golit të vonë të Hummels që i mban 5 pikë larg ndjekësve të Irlandës së veriut që fituan 3-0 ndaj San Marinos.

Për t’u theksuar është fakti qe kjo ndeshje u gjykua nga arbitri shqiptar, Enea Jorgji.

Skuadra e O’Neill konsolidon pozitat në vendin e dytë falë Maggenis autor i një dygolëshi, ishte një ndeshje që po bëhej e vështirë por Maggenis dikush që e ka nisur karrierën si portier dhe tani bën sulmuesin zhbllokoi rezultatin në të 71, për të shtruar një tjetër gol 4 minuta më vonë, para se penalltia e Davis në të 78 të m byllte llogaritë.

Në ndeshjen tjetër të grupit C Norvegjia mposhti 2-0 Azerbajxhanin. Në Oslo King kaloi vendasit në avantazh ndërsa ishte kapiteni i miqve Sadygov që coi toopin ën rrjetën e tij pas krosimit të Aleesami për të vulosur rezultatin.

Pas ndeshjeve të fundit në grupin C dukshëm të shkëputura nga ndjekësit Gjermania me Irlandën e veriut, me panzerat që këtë të hënë ndeshen me Norvegjinë.

Ndërkaq në Grupin F, Anglia edhe pse me vështirësi kaloi Maltën 4-0 me dy golat e Kane dhe dy të tjerë nga Bertrand dhe Welbeck ç’ka e le ekipin e Southgate në krye të grupit e ndjekur gjithsesi nga Sllovakia që mundi në ndeshjen direkte Slloveninë 1-0.

Gjithashtu Skocia mbetet në ‘valle’ për një kualifikim pas fitores bindëse 3-0 në fushën e Lituanisë.

1 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)