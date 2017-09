Urdhri i Çakos: Hetim e sekuestro pasurive kriminale, Task-Forca në çdo qark

Drejtori i Policisë së Shtetit Haki Çako zhvilloi një takim me drejtorët qendrorë dhe vendorë të Policisë dhe me Drejtorët Rajonalë të Kufirit dhe Migracionit. Në takimin e mbrëmjes së djeshme, ai iu përcolli detyrat e lëna nga Kryeministri Edi Rama, gjatë takimit të zhvilluar me Task- Forcën për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e kultivimit e të trafikimit të lëndëve narkotike. Çako ka vlerësuar gjithë strukturat e policisë në qendër e në qarqe, për punën e bërë deri tani, për përmbushjen e plotë të prioritetit kombëtar, dhe u kërkoi atyre që kjo punë të mos ndërpritet, por të vijohet me të njëjtin intensitet dhe përkushtim.

“Pranë çdo drejtorie vendore të ngrihet dhe të funksionojë një Task – Forcë për të drejtuar operacionin për sekuestrimin e aseteve që rrjedhin nga veprimatria kriminale. Të shfrytëzohen të gjitha kapacitetet dhe burimet legale, duke shkëmbyer informacion me doganat, QKR, Hipotekat, Aluiznin, si dhe duke marrë edhe informacione në rrugë inteligjente, kjo duke bashkëpunuar ngushtësisht me SHISH, dhe me partnerët për informacionet që ata disponojnë për individë a grupe kriminale që mund të ushtrojnë aktivitetin kriminal edhe në vendet e tyre. Njëkohësisht të bashkëpunohet ngushtësisht me Prokurorinë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit të Parave”, u shpreh Çako.

Më tej shtoi se në çdo qark duhet të evidentohen, kontrollohen dhe të goditen të gjithë personat me precedentë kriminalë, elementët shqetësues të rendit dhe sigurisë publike, të cilët me veprimet e tyre cenojnë rendin publik, duke krijuar një impakt negativ në qarkullimin rrugor, mjediset publike, në shkolla e universitete. Çako kërkoi që të evidentohen dhe të ndëshkohen elementët të cilët ushtrojnë ndikim të paligjshëm tek zyrtarët dhe nëpunësit publikë.

Po ashtu urdhëroi kërkimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim, të cilët i shmangen Policisë dhe drejtësisë. Në vijim nënvizoi se ndaj dhunës në familje, duhet të rritet akoma më shumë vëmendja duke evidentuar çdo konflikt, çdo ringjallje të konflikteve të mëparshme, duke mbajtur nën vëzhgim personat që kanë tendencë kriminale në këtë drejtim. Goditja e fenomenit të paligjshmërisë, si në ndërtimet pa leje, prerjen e paligjshme të pyjeve, shkatërrimin e pyjeve me zjarr, si dhe të vjedhjes së energjisë elektrike, ka një tjetër rëndësi tha ai.

Çako kërkoi disiplinë në punë, integriteti të punonjësve të policisë dhe identifikimin dhe goditje e të inkriminuarve brenda radhëve policisë. “Secili nga ne duhet ta ketë të qartë cilin krah do mbajë, ose me Policinë ose me krimin. Me të dy krahët nuk do mundë dot më askush të vazhdojë më tej. Në bashkëpunim me SH.Ç.B.A-në, SHISH-in, Prokurorinë, me agjencitë e tjera ligjzbatuese, si dhe me ndihmën e vyer të partnerëve, edhe në Policinë e Shtetit do të ketë dhe do të ndodhë me patjetër “Vettingu”, deklaro drejtori i Policisë së Shtetit.

1 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)