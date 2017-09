Kapen 2.3 ton marijuanë në Itali, arrestohen 1 shqiptar dhe 1 italian

Autoritetet italiane kanë sekuestruar rreth 2.3 ton marijanë që vinte nga Shqipëria. Mediat fqinje raportojnë se operacioni u zhvillua nga Guarda de Financa e komandës së San Benedetto del Tronto. Policia ka arrestuar dy pritësit e lëndës narkotike, një italian 63 vjeç dhe një shqiptar 24 vjeç. Kjo është sasia më e madhe e drogës e kapur në këtë zonë. Mësphet se gomonia që po transportonte marijuanën ka mundur që t’i shpëtojë policisë pas disa orësh ndjekje. Dyshohet se mjeti lundrues i ka humbur gjurmët në ujrat e Kroacisë dhe Malit të Zi. Informacioni për trafikun e lëndës narkotike është marrë nga Policia e Shtetit shqiptar. Kjo e fundit raporton se gomonia oqeanike ka mundur të shkarkojë në breg të detit lëndën narkotike dhe është larguar në ujërat detare mes Kroacisë dhe Malit te Zi duke i shpëtuar ndjekjes së skuadrave të GdF.

Skuadrat e GdF në afërsi të bregut në zonën e San Benedetos kanë sekuestruar lëndën narkotike të hedhur nga gomonia në një sasi prej 2322 kg e dyshuar marjuanë dhe 625 litra benzinë, si dhe kanë arrestuar dy persona të cilët ishin me një furgon gati për të transportuar lëndën narkotike, konkretisht: shtetasi shqiptar rezident në Itali K.D, 24 vjeç dhe shtetasi italian R. A. 63 vjeç. Vijojnë hetimet e përbashkëta Itali -Kroaci-Mal i Zi dhe Shqipëri, ku ka një shkëmbim intensiv të informacioneve me policinë italiane dhe Guardia di Finanza per hetimin e rastit, por nuk ka elemente që lidhin këtë rast trafikimi me Shqipërinë. Gomonia ka mundur t’i shpëtojë ndjekjes që ka zgjatur disa orë derisa ka humbur gjurmët në ujërat mes Kroacisë dhe Malit të Zi

Vijon kontrolli në det për gjetien e gomones dhe arrestimin e trafikantëve. informacioneve që policia dispononte se një gomone e nisur nga Shqipëria ishte gati për të shkarkuar një ngarkesë droge në grykën e lumit Tronto. Dy të arrestuarit u bllokuan mbrëmë në një mjet furgon ndërsa ishin nisur drejt zonës së terminalit të plazhit në veri të grykës së lumit Tronto. Ndërhyrja e menjëhershme e patrullës së ushtrisë çoi në gjetjen e 40 pakove të mëdha që përmbanin marijuanën.

Në të njëjtën kohë, trupat e njësive detare kanë nisur menjëherë kontrollin e porteve të San Benedetto del Tronto dhe Ankonës, ku kanë gjetur edhe 73 pako të hedhura jashtë bordit nga trafikantët. Sapo kanë pikasur që janë zbuluar, ata janë larguar me shpejtësi të favorizuar dhe nga errësira. Ata janë ndjekur nga policia deri në kufirin e ujërave kombëtare kroate dhe më pas kjo e fundit është tërhequr. Krahas sasisë së drogës, janë sekuestruar dhe 25 bidona me gaz, që shërbente për të furnizuar me karburant mjetin lundrues të trafikantëve. Të arrestuarit u shoqëruan me burgun Marino del Tronto.

2 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)