Meksika, ekipi i pestë i kualifikuar në Botërorin 2018

Janë 5 tashmë skuadrat e kualifikuara për në kampionatin Botëror që do të zhvillohet pas 1 viti. Pas Rusisë si vend organizator, Brazilit, Iranit dhe Japonisë, ka siguruar zyrtarisht kualifikimin edhe Meksika.

Në mitikun Azteca në Meksiko City, përfaqësues Tricolor i mjaftoi një gol i sulmuesit të Psv Eindhoven Hirving Lozano për të mposhtur 1-0, Panamanë dhe për të nisur festën në përfundim të ndeshjes. Ky ishte kualifikimi i 7-të radhazi për Meksikën në një kampionat Botëror. Falë fitores ndaj Panamasë, skuadra e drejtuar nga Juan Carlos Osorio u ngjit në kuotën e 17 pikëve në grupin e Amerikës së Veriut, 9 më shumë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Hondurasi që ndajnë mes tyre vendin e 3-të, duke prerë biletën për në Rusi, ku Meksika do të ketë një objektiv të vetëm të shkruajë historinë.

Me 5 fitore dhe 2 barazime në 7 ndeshje gjatë fazës finale të eliminatoreve Meksika arriti një kualifikim të merituar falë forcës së grupit por falë paraqitjeve pozitive të emrave me peshë si Guillermo Ochoa, Andres Guardado, Hector Herrera, Carlos Vela e Javier Hernandez. Pas paraqitjeve të dobëta në Kupën e Amerikës, Gold Cup dhe Kupën e Konfederatave, Mekisika mund të festojë sërish për këtë kualifikim në Botëror kompeticion në të cilin arrin të marrë pjesë rregullisht që nga ai vitit 1994, madje në 6 Botërorët e fundit Tricolor ja ka dalë të kalojë fazën e grupeve dhe në Rusi objektivi është për të shkuar më larg. Shumë pranë kualifikimit ndërkohë në zonën e Concacaf është edhe Kosta Rika që bëri surprizën duke fituar 0-2 në Harrison ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës me një dygolësh të Urenës. Formacioni i Bruce Arenës tashmë rrezikon seriozisht kualifikimin direkt në Botëror 3 raunde përpara fundit të eliminatoreve.

2 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)