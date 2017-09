“Messi rinovon, na kërkuan 200 mln euro për Coutinhon”

Pas një merkatoje zhgënjyese me Coutinho dhe Di Marian që nuk zbarkuan në Katalunjë, drejtuesi i klubit klubit blaugrana, lbert Soler doli në një konferencë për shtyp ku folën për zgjedhjet e klubit ndërsa zbuluan edhe disa prapaskena interesante sidomos në lidhje me negociatat për Coutinho-n.

“Liverpuli na kërkoi 200 milionë euro ndaj dhe vendosëm të tërhiqemi. Nuk do të vëmë kurrë në rrezik pasurinë e klubit. Kur kërkuam lojtarë na u bënë kërkesa vërtet të jashtëzakonshme.”

Albert Soler shpjegoi dhe zgjedhjen për të blerë Paulinhon duke mbrojtur vendimin për të marrë brazilianin.

“Paulinho na kushtoi 40 milionë euro plus bonuset, mund të luajë në 3 role të ndryshme dhe me siguri do të ndryshojë mënyrën tonë të të menduarit edhe falë eksperiencës së tij.”

Drejtuesit katalanas përgënjeshtruan lajmet sipas të cilave e dinin që në majin e kaluar se Neymar do të largohej.

” Nuk patëm asnjë paralajmërim, nuk është e vërtetë ajo që është shkruar. zërat për largimin e tij filluan të qarkullonin në qershor por ne morëm vesh gjithçka kur na komunikoi vendimin e tij për tu larguar”.

Në fund lajmi i mirë për tifozët e Barcelonës është se rinovimi i tij është punë e kryer, me drejtuesit e klubit që bënë të ditur se kontrata mbetet vetëm për tu depozituar në institucionet përkatëse.

2 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)