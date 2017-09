UEFA nis hetim ndaj PSG për blerjet e verës

PSG zyrtarisht nën hetim pas një fushate të jashtëzakonshme blerjesh. Dhoma e Hetimit të Organit të Kontrollit Finanziar për klube në UEFA, ka hapur formalisht një hetim për klubin francez në lidhje me vazhdimin e monitorimit të rregullave të Fair Play Financiar. Lajmi u bë i ditur nga vetë UEFA me qeverinë Europiane të futbollit që saktësoi se hetimi do të përqendrohet në rregullsinë e respektimit të rregullave për diferencat mes të ardhurave dhe shpenzimeve në bilancet e klubit, në veçanti pas transferimeve të fundit të kësaj vere.

Në shënjestër janë blerjet e brazilianit Neymar dhe francezit Mbappe që ju rrëmbyen falë shumave të jashtëzakonshme respektivisht nga Barcelona dhe Monaco me Neymar që kushtoi 220 milionë dhe Mbappe plot 180 milionë të tjera. Në muajt e ardhshëm Dhoma e hetimit të Organit të Kontrollit Financiar për klubet, do të ketë disa mbledhje në vijimësi për të vlerësuar me kujdes të gjithë dokumentacionin që ka të bëjë me këto çështje, pasi UEFA siç bëri të ditur e konsideron Fair Play-n financiar një sistem thelbësor për të siguruar shëndetin financiar të futbollit Europian.

2 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)