Berisha: Brigjet e Shqipërisë, brigjet e askujt!

“Brigjet e Shqipërisë, brigjet e askujt!”. Kështu e ka nisur komentin e tij të radhës në rrjetet sociale, ish-kryeministri Sali Berisha, referuar mbytjes së një turisteje çeke në Radhimë. Duke e cilësuar këtë sezon turistik si atë të mbytjes së 28 turistëve, apo 5 herë më shumë sipas tij, se në të gjitha brigjet e Europës.

“Çdo turist apo pushues vendas derdh me shpenzimet e tij si taksa, qindra e mijëra lekë në buxhetin e shtetit gjatë qëndrimit të tij me pushime. Kurse kjo qeveri, as dhe autoritetet lokale nuk kanë shpenzuar qoftë dhe një qindarkë për mbrojtjen dhe sigurimin e tyre nga rreziku i ujit”, citon Berisha.

Duke shtuar se përveç kësaj, “qeveria, me industrinë e mafies, skafet që ka favorizuar, ka rritur shumë rrezikun për jetën e turistëve në ujërat e plazheve tona”.

“Me këto zhvillime nxihet reputacioni turistik dhe Shqipëria bëhet vendi i tragjedive ujore, pa llogaritur ato rrugore, më të mëdha individuale të turistëve nga mbarë bota!”, përfundon komenti i ish-kryeministrit.

3 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)