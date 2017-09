“Gjobë” me biçikletë. Patrullat e reja të policisë bashkiake në Tiranë

Ditët e fundit në të gjithë Tiranën shihen policë bashkiakë që patrullojnë me biçikleta. Shërbim i ri ka tërhequr jo pak vëmendjen e qytetarëve.

Sipas zyrtarit të lartë, aktualisht në kryeqytet patrullojnë 5 grupe policësh bashkiakë, të cilët u shërbejnë qytetarëve edhe për t’u orjentuar me Tiranën. “Ky shërbim është instruktuar për të dhënë info edhe për pikat turistike”, saktëson Beni.

Pjesë e patrullave me biçikleta janë policë me përvojë, por edhe të rinj, të cilët ky shërbim i ri i afron më shumë me qytetarët.

3 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)