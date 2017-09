Holanda mban gjallë shpresat, fiton 3-1 me Bullgarinë

Holanda është kthyer te fitorja në ndeshjet kualifikuese për Rusi 2018 pas humbjes turpëruese 4-0 të pësuar kundër Francës të enjten e kaluar. Vendasit kanë zhbllokuar takimin pas vetëm 7 minutash lojë me Propper. Dyfishimi i avantazhit ka ardhur në minutën e 74-t em kapitenin Robben, ndërsa dy minuta më vonë Bullgaria ka reaguar me Kostandinov, duke ngushtuar diferencat në 2-1.

Gjithsesi, “portokallinjtë” kanë mundur të marrin frymë lirisht dhe të sigurojnë fitoren 10 minuta para fundit, kur Promes ka fiksuar rezultatin në 3-1.

Falë këtyre 3 pikëve, Robben me shokë janë ngjitur në vendin e tretë të Grupit A me 13 pikë, një më shumë se Bullgaria, që ka zbritur në të katërtin, dhe 3 larg Francës dhe Suedisë. Këta të fundit kanë fituar sot 4-0 në fushën e Bjellorusisë, ndërsa francezët do të luajnë mbrëmjen e sotme kundër Lukesmburgut.

3 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)