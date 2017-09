Horoskopi – 3 shtator 2017

Dashi

Bëni mirë të shfrytëzoni mundësinë për të tejkaluar një konflikt që keni pasur së fundmi me një person jo shumë të rëndësishëm për ju. Jepuni gjërave një drejtim të ri dhe kështu do të ndiheni më mirë. Jini të sinqertë me veten për marrëdhëniet që keni me të tjerët.

Demi

Është shumë e domosdoshme që sot të jeni të qartë për gjërat që dëshironi. Flisni me zë të lartë dhe në mënyrë të kuptueshme dhe mos u sprapsni. Kushdo që do të përpiqet t’ju nënshtrojë duhet të marrë atë që meriton. Ju jeni të pamposhtshëm.

Binjakët

Do të jeni shumë të përqendruar te çështjet e punës duke lënë mënjanë çdo gjë tjetër. Bëni mirë të përdorni të gjithë forcën tuaj mendore për të kuptuar më së miri sesi duhet të veproni. Përpiquni ta shijoni momentin dhe të qeshni.

Gaforrja

Pamja është shumë e rëndësishme sot, si në aspektin e prezantimit te të tjerët, ashtu edhe për të rritur vetëbesimin. Një pamje e përzgjedhur do t’ju ndihmojë të zgjidhni çdo problem të sotëm. Keni nevojë t’i kushtoni më shumë rëndësi vetes.

Luani

Do t’ju duhet të bëni një përpjekje që nuk e kishit menduar më parë. Transformimet që do të dëshmoni sot, do të jenë pozitive, ndaj mos u shqetësoni. U shkoni deri në fund ideve që do t’ju lindin dhe tregoni kujdes ndaj dikujt që keni pranë.

Virgjëresha

Pavarësisht sesa shumë po përpiqeni, nuk mund t’ia përforconi dikujt besimin te vetja. Sfidat janë gjithmonë personale, ndaj mjaftohuni me disa këshilla. Mos harroni të kujdeseni për veten. Bëni mirë të merreni me aktivitete që ju japin kënaqësi mendore.

Peshorja

Shumë të qeshura dhe informacione argëtuese do të jenë pjesë e ditës suaj. Do t’ju jepet një afat përfundimtar në lidhje me një çështje, por mos u shqetësoni. Mjafton t’i përshpejtoni pak gjërat që po bëni. Argëtohuni!

Akrepi

Nëse keni dyshime për çështje, sot duhet të ndërmerrni hapa konkretë për t’i vërtetuar apo për t’i hedhur poshtë. Jeni të aftë të përballeni me çdo gjë, ndaj mos i lini detajet t’ju shqetësojnë. Kushtojuni më shumë rëndësi personave të afërt.

Shigjetari

Do të zgjoheni me një “mjegull” që nuk do ta kuptoni se nga e ka shkakun. Disa lajme interesante do t’jua bëjnë ditën më të bukur. Jeta në çift po ju shkon mirë, por bëni diçka që ta rindizni pasionin. Tregoni afeksion ndaj të tjerëve.

Bricjapi

Të gjitha energjitë që keni do t’i përkushtoni në punë dhe lodhja do t’ju shpërblehet. Ju pëlqen të ndërmerrni sa më shumë rreziqe dhe kjo është gjë pozitive. Përqendrohuni në karrierën tuaj, sepse ky është çasti i duhur.

Ujori

Jeni tipi i njeriut që ka dëshirë ta njohë sa më shumë botën dhe për këtë arsye shtëpia ju duket një vend shumë i kufizuar. Ndoshta është koha të krijoni lidhje më të forta me mjedisin ku jetoni.

Peshqit

Ka disa kohë që po ndiheni të shfrytëzuar dhe të cytur prej njerëzve të tjerë që ju rrethojnë. Është koha t’i tregoni vendin. Ju jeni të fortë dhe të gjithë duhet ta dinë këtë. Mos veproni pa i arsyetuar gjërat mirë.

3 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)