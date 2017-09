Me 5 kate dhe pishinë të mbuluar, ja vila luksoze e Nejmarit

Një muaj “refleksion” në hotelin “Royal Monceau”, para se të merrte vendimin e jetës për të zgjedhur kështjellën e tij parisiene. Nejmar më në fund ka zgjedhur ku të shkojë të jetojë dhe nuk ka kursyer shumë.

Siç raporton LCI, braziliani ka vendosur për një vilë të viteve ’50 me pesë kate, me pishinë të mbuluar dhe sallë bilardoje: 5.000 metra katrorë terren, i cili ndodhet në komunën e Bougival në perëndim të kryeqytetit francez. Vila është marrë me qira për një shifër që shkon mes 10 deri në 20 mijë euro në muaj.

Kamionët me mobiljet dhe rrobat e futbollistit janë nisur nga Barcelona, ndërsa makina personale e tij, ka mbërritur prej kohësh në destinacion.

Shtëpia ndodhet në një zonë të qetë, e quajtur ‘Kodra e impresionistëve”, në komunën e vogël të Parisit (9.000 banorë).

Ndërtesa, sipas një agjenti imobiliar, i kontaktuar nga LCI, vlen rreth 5 milionë euro dhe qiraja e saj duhet të shkojë deri në 20 mijë euro. Një çmenduri për të gjithë ose thuajse, por jo për “O Ney”-n, që pavarësisht gjithçkaje, do të fitojë 30 milionë euro në vit me Paris SG-në.

4 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)