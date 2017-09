Probleme nga moti i keq, por shiu shuan zjarret

Rënia e temperaturave dhe shirat duket se u kanë dhënë fund zjarreve. Por, reshjet në formë stuhie shkaktuan dëme, deri edhe bllokime në disa rrugë.

Ndërkohë, shiu i rrëmbyer në Durrës shkaktoi përmbytjen e rrugëve në disa lagje të qytetit, duke e bërë të vështirë kalimin për këmbësorët, deri edhe të automjeteve në rrugë.

Megjithatë, 10 vatrat e zjarrit të një dite më parë janë shuar, duke normalizuar gjendjen në të gjitha qarqet në vend. Zjarri më i fortë ishte ai në malin e Taraboshit, në Shkodër, që për 3 ditë shkrumboi sipërfaqe me shkurre, dushqe dhe pisha të rralla.

Po ashtu janë shuar edhe vatra të tjera zjarresh në Munellë të Pukës, në disa fshatra në Mirditë, në Bulqizë ku u dogjën sipërfaqe me pishë dhe dushk, në Peshtan të Fierit dhe disa fshatra në Gjirokastër dhe Elbasan.

Meteorologët thonë se vendi është përfshirë tashmë nga masa të ftohta veriore. Parashikohet që edhe java që vjen të nisë me mot të paqëndrueshëm dhe me temperatura të ulëta. Ndërsa në mesjavë priten masa më të ngrohta, që do të rrisin sërish temperaturat.

3 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)