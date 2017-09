Julian Moore, 56 vjeçe nuk di të plaket. ‘Kuqja’ e bukur e Hollivudit është vënë sërish në qendër të vëmendjes teksa ka pozuar për një set fotosh e veshur me biki të Triumph për sezonin vjeshtë-dimër 2017.

Julianne tregoi më së miri se ka mundur ta mposhtë moshën, teksa është fotografuar e veshur me një palë bikin në ngjyrë të zezë.

Si gjithmonë natyre me shumë pak make up, 56-vjeçarja do të linte në hije edhe femra me gjysmën e moshës së saj.

4 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)