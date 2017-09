Policia masa për takimin Kosovë-Finlandë në Shkodër

Ndërkohë që Shqipëria do të luajë në Strumicë edhe në vendin tonë do të zhvillohet një ndeshje tjetër eliminatore. Kosova pret Finlandën në stadiumin e Shkodrës, “Loro Boriçi” në një duel direkt për të evituar fundin e klasifikimit në grupin eliminator.

Në kuadër të kësaj sfide, Policia e Shtetit ka bërë të ditur planin e masave të marra. Në komunikatën e lëshuar nga ana e uniformave blu të qyteti të Shkodrës , jepen detaje në lidhje planin e masave që do të ndërmerren për mbarëvajtjen e takimit Kosovë-Finlandë. Në komunikatën për shtyp Policia njofton se prej orës 10 të paradites nuk do të lejohet parkimi dhe qarkullimi automjeteve në afërsi të stadiumit “Loro Borici” si dhe në akset rrugore që lidhen me të.

Hyrja e tifozerive të të dy kombëtareve në ambientet e brendshme të stadiumit do të nisë prej orës 17:00, në mënyrë që të shmanget radhët e gjata, por edhe konfuzioni. Gjithashtu, policia kërkon dhe mirëkuptim e tifozëve duke mos mbajtur me vetë sende të forta si monedha çakmak, fishekzjarre dhe sende të tjera. Çdo person që do të jetë i pranishëm në stadium do t’i nënshtrohet kontrollit të imtësishëm. Në fund Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër kërkon mirëkuptimin e të gjithëve në zbatimin e rregullave të caktuara, për mbarëvajtjen dhe garantimin e sigurisë për sfidën Kosovë-Finlandë.

4 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)