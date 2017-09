Rama ndërpret fondet: A.SH zgjodhi farsën, t’i gjejë vetë financimet

Kryeministri Edi Rama lajmëroi ndërprerjen e fondeve për Akademinë e Shkencave. Reagimi i kreut të qeverisë erdhi menjëherë pas zgjedhjes në krye të ASH të Gudar Beqirajt.

Përmes një statusi në Facebook Rama shprehet se Akademinë e Shkencave dështoi në marrjen e vendimit të duhur duke zgjedhur të ndjekë farsën.

“Meqë Akademia e Shkencave zgjodhi farsën, uroj të gjejë dhe fondet për vijimin e farsës. Fondet tona do t’i shkojnë universitetit për kërkim shkencor”, ka deklaruar Rama në rrjetet sociale.

Në një tjetër postim më herë sot gjatë ditës Rama e kishte paralajmëruar një vendim të tillë.

Por pak mninuta pas rizgjedhjes i pyetur për reformën në Akademi, kryetari i ri tha se institutet nën varësinë e saj janë ato që do të sjellin reformën.

“Duke patur parasysh eksperiencën e madhe që kam në Akademinë e Shkencave jam plotësisht dakord e të jemi bashkëpunues me qeverinë për të realizuar reformën e me siguri kjo reformë do e çojë Akademinë përpara. Akademia duhet të ketë institucionet e saj e me këtë Akademia do të ndihet vivaçe, e gjallë, e tillë që të ketë produkt. Akademia e Shkencave duhet të jetë produktive për të realizuar detyra të ndryshme që ka qeveria shqiptare për ekonominë”, tha Beqiraj.

Por duket se Beqiraj nuk do ta ketë jetën e lehtë në karrierën e rinisur të hënën si kryetar i Akademisë. Menjëherë pas publikimit të rezultatit, kryeminstri deklaroi realizimin e asaj që kishte premtuar pak orë më parë: ndërprerjen e menjëhershme të fondeve për Akademine e Shkencave.

4 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)