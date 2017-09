U21, fitore fantastike e Shqipërisë kundër Islandës

Kuqezinjtë e drejtuar nga trajneri Alban Bushi kanë regjistruar sot një fitore të rëndësishme në transfertë ndaj Islandës, me rezultatin 3-2. Fitorja e parë kjo e Shpresave të Shqipërisë në këtë fushatë të eliminatoreve të Europianit “Poloni 2021” për U-21, që korespondon edhe me suksesin e parë zyrtar të Alban Bushit në rolin e trajnerit të ekipit U-21 të Shqipërisë.

Ishin vendasit ata që kaluan të parët në avantazh gjatë pjesës së parë, në minutën e fundit të kohës së rregullt, me anë të Andersson, por vetëm 1 minutë më vonë, pikërisht në minutën e parë shtesë, kuqezinjtë kanë barazuar shifrat me anë të Abazaj, duke shkuar në dhomat e zhveshjes në ekuilibër të plotë. Më pas, në fraksionin e dytë të lojës, ekipi përfaqësues U-21 i Shqipërisë ka përmbysur gjithçka duke kaluar në avantazh në minutën e 65, sërish me Abazaj. Islanda ka barazuar në të 71’ me Einarsson, por vetëm provizorisht.

Katër minuta më vonë, Durmishaj ka rikthyer kuqezinjtë në avantazh, 2-3, rezultat me të cilin u mbyll ky takim i tretë i Shqipërisë në këto eliminatore. Pas tre ndeshjesh, Shqipëria renditet provizorisht në vend të dytë të klasifikimit në Grupin 2, me 4 pikë, pas një barazimi, një humbje dhe një fitore, dy pikë më pak se Irlanda e Veriut, por me një ndeshje më shumë se ata.

