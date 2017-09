Vlahutin: Ballkani Perëndimor prioritet i BE, muajt në vijim kyç për negociatat

Ambasadorja e Bashkimit Europian në vendin tonë, Romana Vlahutin në fjalën e saj gjatë aktivitetit te shkollës verore evropiane deklaroi se Ballkani Perëndimor është prioritet i BE, ndërsa shtoi se muajt në vijim do të jenë kyç për çeljen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian.

Ambasadorja e BE u shpreh se ndryshimi nuk mund të vijë me anë të gjysmë zgjidhjeve Integrimi europian nuk do të mund të arrihet nëse të gjithë nuk ecin përpara ndërsa theksoi se vullneti i mirë politik i qeverisë dhe opozitës është domosdoshmëri në këtë aspekt.

“Asnjë interes privat apo publik nuk mund të jetë më i rëndësishëm se interesi i të gjithë vendit. Shqiptarët kanë mjaft sa i takon zënkave, dëshirojnë të kenë rezultate dhe të jetojnë si të gjithë Europa”, tha Vlahutin.

