Kosova i “dorëzohet” edhe Finlandës, mbetet në vendin e fundit

Kosova nuk di të fitojë. Në një ndeshje të dominuar dhe me shumë volum loje në “Loro Boriçi” ndaj Filnandës, skuadra e Albert Bunjakit pëson gol në të vetmin rast të rrezikshëm të nordikëve.

Puki në minutën e 83 bëri gjithçka vetë duke penalizuar Përfaqësuesen e Kosovës që tregoi dëshirë por jo qartësi në metrat e fundit, duke humbur rastin e fundit për të siguruar pozita më komode në grupin I që e mbyll me vetëm një pikë dhe nuk arrin të evitojë vazon e fundit edhe për eliminatoret e Euro 2020.

Ndeshja nuk pati shumë histori në një stadim pothuajse pa jetë pasi edhe mbështetësit e skuadrës së Bunjakit ishin të paktë në numër krahasuar me sfidat paraardhëse. Trajneri i Kosovës hodhi në fushë një formacion sulmues me Nuhiun në majën e repartit ofensiv por me një mesfushë të mbipopulluar me 5 lojtarë dhe të orientuar drejt sulmit.

Sinjalin e parë e dha Paçarada me një të majtë të gabuar , ndërsa në krahun tjetër Finlanda tentoi të reagonte në të 14-ën por Ujkani pastroi saktësisht zonën e rreptësisë. Krahët ishin edhe pistonat e vërtetë për KOsovën me Bernard Berishën dhe MIlot Rashicën.

Ishte pikërisht ish lojtari i Skënderbeut që dhuroi një top për Nuhiun por ky i fundit nuk arriti të kordinohej. Finlanda u kundërpërgjigj 6 minuta me vonë me një gol por për kryesorin austriak në pozicion jashtë loje.

Mbrojtësit e Kosovës e aplikuan disa herë pozicionin jashtë loje duke i zënë në kurth kundërshtarët, ndërsa në sulm, Valon Berisha mund të kishte bërë më mirë në minutën e 32 kur goditja e tij ishte e pasaktë.

Një ndeshje që nuk u ngjit mbi nivelin mesatar dhe këtë e tregon qartësisht edhe rasti i minutës së 40 kur pas një goditje nga këndi, portieri filnandez largoi topin e rrezikshëm dhe kjo mund të konsiderohet rasti më i rrezikshëm i kësaj pjese.

Kosova doli nga dhomat e zhveshjes më e karikuar dhe e qartë. Rashica për Valon Berishën mund të rezultonte një kombinim vendimtar por nuk ishte i këtij mendimi Lucas Hradecky. Rashica mund të kishte bërë më mirë edhe në minutën e 60 por mungesa e eksperiencës bëri që ta humbiste topin mes mbrojtjes finlandeze.

Kosova e uli ndjeshëm ritmin dhe për të gjetur një tjetër rast duhet të shkojmë në minutën e 75 kur Alimi dha sinjalin e fundit të rrezikshëm sepse më pas ndeshja foli vetëm për Finlandën. Puki nga e djathta hipnotizoi dy lojtarë duke dhënë një harkim dhe topi përfundoi sërish në këmbët e tij për të zhbllokuar sfidën.

Një goditje e rëndë për Kosovën që nuk arriti të reagonte duke u larguar me një tjetër disfatë nga “Loro Boriçi”. Skuadra e Bunjakit mbyll grupin I me vetëm 1 pikë dhe sfida e radhës është ajo kundër Ukrainës po në këtë stadium.

5 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)