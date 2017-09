Kryemadhi: Riorganizimi do të fillojë nga gratë dhe vajzat në çdo qelizë të vendit

Kryemadhi: Riorganizimi do të fillojë nga gratë dhe vajzat në çdo qelizë...

Kryesia e Lëvizjes së Gruas për Integrim ka zhvilluar mbledhjen e saj në kuadër të riorganizimit të strukturave të LSI.

Në këtë takim u ra dakord që javën e ardhshme të zhvillohet edhe mbledhja e Komitetit Drejtues Kombëtar të LGI-së, takim në të cilin shpaloset edhe aksioni politik i LSI-së për fuqizimin e rolit të gruas. Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi tha LGI do të jetë forum bazë për të gjitha iniciativat e grupit parlamentar të LSI-së për kauzën e gruas.

“Riorganizimi ynë do të fillojë nga gratë dhe vajzat në çdo qelizë të vendit për t’i dhënë LSI-së një forum të fortë që do të jetë edhe baza e gjithë çështjeve që grupi parlamentar do të ngrejë për kauzën e të drejtës së gruas në të gjithë spektrin e saj”, u shpreh Kryemadhi.

Ajo ka thënë se “kjo është e vetmja mënyrë që shoqëria jonë të jetë e integruar, e emancipuar dhe të tregoj standard dhe cilësi në përballjen me të gjithë sfidat që po përjeton shoqëria jonë”.

“Javën e ardhshme do të mbledhim Komitetin Drejtues Kombëtar të LGI për të shpalosur aksionin tonë politik në drejtim të fuqizimit të rolit të gruas”, shtoi Kryemadhi.

5 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)