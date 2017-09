Marrëveshja PAN-AKR, Mustafa: U arrit me pazare dhe presione

Kryeministri i Kosovës, njëherësh kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, ka reaguar pas largimit të AKR-së nga koalicioni PAN dhe nënshkrimit të marrëveshjes AKR-PAN.

Përmes një postimi në profilin e tij në Facebook, ai ka thënë se kanë pasur bashkëpunim të mirë me AKR-në, por që sipas tij presioni ndaj Pacollit e ka bërë të veten, e përpos presionit edhe oferta gjeneroze për të.

Sipas Mustafës, me këtë marrëveshje nuk ka fituar askush, as Pacolli, as Haradinaj e as sekserët e ‘listës Rugova’.

Ai thotë se për të janë shqetësuese pazare të tilla aq të mëdha, vetëm për të qeverisur vendin me çdo kusht, pas të cilave ai thotë se mund të fshihen interesa apo frikë e madhe.

