Mavraj: Na ndëshkoi arbitri, 11-metërshi nuk ishte

E ka nisur me humor intervistën e tij pas ndeshjes së barazuar 1-1 ndaj Maqedonisë, mbrojtësi Mërgim Mavraj, por pa fshehur zhgënjimin e tij, si ndaj lojës së përfaqësueses kuqezi në pjesën e parë, ashtu edhe për penalltinë e akorduar nga arbitri, që sipas futbollistit të kombëtares së Shqipërisë, ishte një vendim absolutisht i gabuar.

Sipas Mavrajt, nëse Shqipëria nuk do të ishte ndëshkuar me atë 11-metërsh, atëherë do të kishte regjistruar një fitore të rëndëisshme, pas të cilës askush nuk do të kritikonte lojën e ekipit.

“Nuk besoj se ndonjë skuadër e nivelit tonë luan në transfertë në ofensivë që nga minuta e parë. Mendoj se arma jonë më e fortë ka qenë gjithmonë loja e kujdesshme në mbrojtje dhe organizimi i mirë, për të shfrytëzuar më pas rastet e mundshme. Është e vërtetë që në pjesën e parë nuk kemi luajtur si duhet. Ka qenë një pjesë e parë e dobët, na mungoi guximi. Besoj se arbitri e dha gabim totalisht atë penallti. Nëse ai nuk do të kishte akorduar atë 11-metërsh të paqenë, atëherë askush nuk do të fliste keq për lojën e kombëtares. Vërtetë kjo e sotmja nuk ka qenë performanca jonë më e mirë, por nuk ka munguar kurrë grinta dhe shpirti”, deklaroi ndër të tjera, Mërgim Mavraj.

5 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)