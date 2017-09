Panuçi: Vuajtëm 20’ minutat e fundit, edhe mund të humbnim

I qetë dhe i ftohtë është shfaqur trajneri i kombëtares së Shqipërisë, Kristian Panuçi, në përfundim të ndeshjes ndaj Maqedonisë, e përfunduar në barazim 1-1. Me një fitore dhe një barazim, për të regjistruar katër pikë në dy ndeshjet e tij të para në drejtimin e kuqezinjve, që renditen aktualisht në vend të tretë të klasifikimit të Grupit G, Panuçi, e nis me vlerësim pozitiv analizën e tij post ndeshjes, por e përfundon atë paradoksalisht me fjalët: “Kemi vuajtur 20’ minutat e fundit, edhe mund të kishim pësuar”.

“Shpërdoruam një rast të pastër me Sadikun për të realizuar një gol të dytë, më pas pësuam një gol me penallti. Sadiku interpretoi shumë mirë. Pra shumë mirë mund të kishim fituar ndeshjen, por nuk ia dolëm. Nuk do të thoja se ishim shumë agresivë, por në pjesën e dytë kemi luajtur më shumë futboll se në pjesën e parë. Kemi vuajtur shumë 20 minutat e fundit, kur mund të pësonim, ndërsa në pjesën e parë nuk jemi rrezikuar asnjëherë, ndonëse është e vërtetë që nuk u luajt shumë futboll”, deklaroi trajneri i përfaqësueses së Shqipërisë, Christian Panucci.

5 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)