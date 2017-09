Pele: Ronaldo? Flasim kur të arrijë 1283 gola!

Nga njëra anë është futbollisti më i mirë i momentit ndërsa në krahun tjetër ai që së bashku me Diego Armando Maradonën konsiderohen si dy më të mirët e të gjithë kohërave në futboll. Me tregolëshin që realizoi ndaj Ishujve Faroe në elimintoret e Botërorit, Rusi 2018, Cristiano Ronaldo vendosi një rekord historik, duke u bërë lojtari që ka shënuar me shumë gola në të gjithë me skuadrat kombëtare, me yllin luzitan që u ngjit në kuotën e 78 finalizimeve me Portugalinë duke parakaluar të madhin Pele i cili është ndalur në kuotën e 77 rrjetave me Brazilin edhe pse nuk duhet anashkaluar fakti që ish ylli i Selecaos ka zhvilluar 53 ndeshje më pak me Brazilin krahasuar me takimet që ka luajtur CR7-ta me Portugalinë.

3 golëshi i Ronaldos ndaj Ishujve Faroe bëri xhiron e botës pikërisht për faktin se ai la pas një legjendë si Pele. Edhe vetë 76-vjecari nuk ka nguruar ta urojë dhe ta përgëzojë sulmuesin e Realit të Madridit për arritjen e tij por në të njëjtën kohë Pele e thumboi portugezin duke i vënë në dukje Ronaldos dicka shumë të rëndësishme, një rekord tjetër të tij-in që CR7-ta nuk do të ketë mundësi ta thyejë kurrë.

” I pashë golat e Cristianos, ishte diçka me të vërtetë speciale. Bëhet fjalë për kohë të ndryshme, megjithatë bukuria e futbollit janë pikërisht golat. Dua ta përgëzoj Ronaldon për këtë arritje të tijën. Ai është një futbollist i shkëlqyer. Por tashmë i duhet të shënojë më shumë se 1283 gola”. Një mesazh i qartë ky i Peles për Ronaldon. 1283 është pikërisht numri i golave të realizuar në karrierë nga braziliani, një shifër që portugezi e ka të pamundur të arrijë.

5 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)