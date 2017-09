PËR GRATË QË ZIEJNË FASULE…

Nga Flutura AÇKA

Ku jeni mi, gra, që i keni lënë këto vajza vetëm të luftojnë për ju. Prapë dajak do hani, prapë do t’ju vrasin, sa kohë nuk e mbroni veten. Duhet të ishit me mijëra, vetëm kështu ligji do të ndryshonte në favorin tuaj.

Një ligj që mjafton vetëm të kërcënoheni, tjetri, “burri i paburrë” shkon në burg dhe i paamnistuar. Vetëm një ligj shumë shumë i ashpër, që të veprojë për një kohë 20 a 30 vjet, aq sa ta mendoni ju që nuk rrezikoheni, aq sa të ndryshojë ky mentalitet i poshtër se ju jeni pronë, do të mund ta bëje kthesën e madhe për ju. Po ku jeni ju? As kur ju kërkohet me alarm, nuk dilni, por zini fasule.

Këtë ligj të ashpër duhet ta kishin kërkuar ju me mijëra në shesh. Nuk e bëtë, shteti nuk ju ka faj. Të ishte vrarë një grua e zakonshme në Perëndim, sepse nuk ka vepruar ligji, bulevardi nuk i nxinte gratë.

Të ishte vrare një gjykatëse në Perëndim, një njeri që duhet të mbrojë të drejtat e të tjerëve, një grua si shembull i grave që mbrojnë më të dobëtit, ishte anuar shteti.