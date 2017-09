Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë për në Shtetet e Bashkuara më 17 shtator ku do të marrë pjesë në punimet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.

Kësaj here, Shqipëria do të përfaqësohet me Kryeministrin e vendit. Gjatë qëndrimit atje, kreu i qeverisë shqiptare pritet të zhvillojë një sërë takimesh me liderë botërorë.

5 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)