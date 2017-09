Spanja shkatërron Lihtenshtejnin. Italia mposht Izraelin

Spanja tetë ballësh ndaj Lihtenshtejnit me iberikët që fituan 8-0 në transfertë duke qenë vetëm 1 ndeshje larg europianit. Një sukses i thjeshtë për iberikët me Moratën dhe Aspasin që shënuan të dy nga dy gola për skuadrën e Lopeteguit.

Në fakt ndeshja me Lichtensteinin mori shumë shpejt zgjidhje për Spanjën, me Ramosin që shënoi që në minutën e 3-të ndërsa deri në të 15-tën Morata dhe në të 16-tën Isco e mbyllën përfundimisht ndeshjen, Më pas ishte thjesht festival golash për “la furia roja” me Silvën, Aspasin dy herë, Moratën e një autogol të Goppel që vulosën fitoren 8-0 të Spanjën.

Italia ndërkohë bëri detyrën me Izraelin duke fituar 1-0 e duke patur pothuajse të sigurtë vendin e dytë në grup, me të kaltërit që ju falën një goli të Immobiles në pjesën e dytë.

Me këtë fitore Italia ruan diferencën me -3 pikë me Spanjën, ndaj së cilës do të provojë të rimarrë vendin e 1-rë dhe pse për momentin duket e pamundur.

5 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)