13-vjetori i LSI, Kryemadhi: Kemi një qeveri të vogël, por që do të ketë korrupsion të madh

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, mori pjesë në një aktivitet social të strukturave të LSI-së dhe LRI-së të organizuar me rastin e 13-vjetorit të themelimit të LSI-së.

Kryemadhi së bashku me përfaqësues të LSI-së dhe shumë të rinj e të reja mbollën pemë dhe pastruan një hapësirë publike në zonën e Fushës së Aviacionit.

Duke folur për mediat gjatë këtij aktiviteti, Kryetarja e LSI-së tha se rikujtimi i ditës së themelimit të LSI-së me aktivitete sociale është bërë traditë tashmë dhe se kjo forcë politike qysh në ditët e saj të para të krijimit e deri më tani ka qenë gjithmonë në shërbim të qytetarëve.

Teksa sesioni i ri parlamentar nis këtë të shtunë, Kryemadhi tha se LSI përveç luftës frontale ndaj qeverisë do të sjellë dhe nisma në Parlament.

“Lufta politike në Parlament është e rëndësishme, grupi parlamentar do të jetë aktiv me iniciativa e nisma ligjore që do të t’i shërbejë dhe qeverisë shqiptare, që me skemën e re që është paraqitur kemi një qeveri të vogël po që do të ketë korrupsion të madh. Lufta e LSI do të jetë një luftë jo vetëm frontale por dhe me nisma në Parlament”, tha Kryemadhi.

6 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)