Aksident ne zonën e Freskut, plagosen 3 persona

Një aksident me pasojë plagosjen e tre personave ka ndodhur pasditen e kësaj të mërkure në Tiranë. Burime nga policia bëjnë me dije se rreth orës 15:25, në numrin e Emergjencave 112, ka ardhur një telefonatë për përplasje mjetesh tek zona e Freskut.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe ambulanca, ku nga verifikimet paraprake rezulton se mjeti tip “Volkswage” me drejtues shtetasin E.D., është përplasur me mjetin tip “Fiat” me drejtues shtetasin K.L.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesi i mjetit tip “Fiat”, shtetasi K.L., dhe pasagjeret po në këtë mjet, shtetaset B.Ç., dhe H.B., të cilët janë jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të përplasjes së mjeteve.

6 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)