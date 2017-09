Bebeto: Ndërtojmë një dinasti për Partizanin

Partizani prezantoi kampionin e botes Bebeto. Braziliani do te jete perfaqesues i klubit per Ameriken Latine. Një projekt gjithëperfshires, nga idetë organizative të klubit për të vijuar me pjesën sportive, ku puna do të përqendrohet te Akademia, por edhe për afrimin e lojtarëve cilësorë. Roli do të jetë i ngjashëm me atë që ka Luciano Moggi per Europën. Legjenda e “seleçaos” u prezantua menjehere me batutë.

“Përshëndetje, une jam lojtari më i ri i Partizanit, Bebeto.”

Gazment Demi: “Ështe nje start i ri, sepse nuk kemi qene me pare te pranishem ne Ameriken Latine. Vec futbollit bashkepunim serioz per ekipin e pare dhe akademine. Beneto na ka sjelle edhe nje lojtar qe është një talent dhe shume shpejt do e shihi ne fushe.”

Legjenda braziliane nuk ka shumë nevojë për prezantim. Tre herë pjeëmarrës në Kupën e Botës me “seleçaon” dhe fitues në edicionin e vitit 1994. I përfshirë nga FIFA mes 100 futbollistëve më të mëdhenj në histori, Bebeto e ka të qartë misionin: ndërtimin e një dinastie, që do ti sigurojë Partizanit suksese në vazhdimësi.

“Për mua është kenaqesi qe jam ketu te Partizani. Jam mik me presidentin Demi, qe ka vizion dhe mendon shume per te ardhmen e klubit. Do të jem në rolin e këshilltarit, ku investimi investimi më i rendesishem per te ardhmen do të jetë Akademia e Partizanit. Punën për ti garantuar klubit një të ardhme e kam bërë edhe te Deportivo La Coruna në Spanjë dhe te Flamengo në Brazil. Më pëlqen që presidenti i kushton rendesi se ardhmes. Nuk vlen te fitosh vetem nje kampionat, por te ndertosh nje dinasti, nje te ardhme per te fituar sa me teper tituj.”

Një bomber kur luante në fushë dhe i mësuar me sukseset, Bebeto kërkon të ndjekë të njëjtën rrugë edhe në aventurën e re. Befasia pozitive nuk ka munguar prej orëve të para të kaluara te Partizani.

“Si lojtar hyja ne fushe vetem per te fituar, kete e bej edhe tani edhe pse do të jem në rol drejtuesi. Premtoj pasion, dedikim dhe shume pune. Deri me tani kam sjelle nje lojtar Ëarli, qe ka shume talent por nuk eshte ne kondicionin me te mire fizik. Me kalimin e kohes ai do te tregoje kualitetin e tij. Ne biseden me trajnerin Iuliano, e pyeta se çfare lojtaresh dhe ne cilat role kerkon, qe t’ia sjell ne merkaton e ardhshme. U surprizova sepse pyeta presidentin per futbollistët, por ai me tha qe duhet te flas vetem me trajnerin dhe stafin teknik. Kjo eshte nje cilesi e rralle, ku presidenti të lejon të punosh i qetë, te cilen nuk e gjen as ne Brazil, pasi atje presidentet nderhyjne ne ekip.”

Edhe impakti me Shqipërinë ka qenë pozitiv, nga kryeqyteti deri te futbolli ku Bebeto ka nisur të njohë Kombëtaren kuqezi por edhe Partizanin.

“Nuk e njihja me pare futbollin shqiptar apo Partizanin, por presidenti me ka treguar gjithçka dhe tani mendoj se e njoh skuadren. Me befasoi Shqipëria si vend, por edhe Kombetarja juaj, pasi e ndoqa ndeshjen që u luajt në Maqedoni.”

6 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)