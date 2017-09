Dorëhiqet nënkryetari i Akademisë së Shkencave, Myzafer Korkuti dy ditë pasi u zgjodh në këtë post

Nënkryetari i akademisë së shkencave, Myzafer Korkuti ka dhënë dorëheqjen vetëm dy ditë pasi u zgjodh në këtë post. Korkuti e ka argumentuar dorëheqjen me arsye personale.

Ky vendim vjen pas kritikave të shumta me të cilat u shoqëruan zgjedhjet e mbajtura në Akademinë e Shkencave, jo vetëm në nivel akademikësh por edhe në nivelet më të larta ekonomike deri tek kryeministri i vendit. Rama dy ditë më parë i cilësoi një farsë zgjedhjet që rezultuan rokadë postesh mes të njëjtëve persona duke lajmëruar se do te ndërpriste te ardhurat per Akademine.

Dy ditë më parë në postin e kryetarit të ASH u zgjodh Gudar Beqiraj ndërsa në postin e nënkryetarit u zgjodh Myzafer Korkuti.

6 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)