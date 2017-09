Sot, në ditën e tretë të Festivalit të Rinisë për Drejtësinë Sociale në Teatrin Metropol erdhi në skenë shfaqja “100 Fustanet”. Vepra e shkruar nga Eleanor Estes dhe me regji nga Jonida Beqo prek tema të rëndësishme tek fëmijët, por edhe tek të rinjtë.

Në përfundim të teatrit, artistët dhe publiku diskututuan me njëri-tjetrin jo vetëm rreth shfaqjes, por edhe mbi çështje të rëndësishme për të gjithë ne siç është bullizmi dhe diskriminimi.

Të dhënat e World Vision na tregojnë se nga Qershori i vitit 2016, 70% e fëmijëve, në zonat ku WV punon, ekspozohen ndaj të paktën një lloj forme dhune. 57% e fëmijëve raportojnë se nuk dinë kë të kontaktojnë në rast dhune, 37% e tyre kanë pak besim tek strukturat e mbrojtjes së fëmijëve dhe vetëm 20% do ta raportonin një rast abuzimi tek këto struktura.

Frederick Douglass thotë: “Është më e lehtë të rrisësh fëmijë të mirë sesa të ndreqësh të rriturit.” Kështu që edhe përmes artit, të rinjtë dhe fëmijët jo vetëm argëtohen, por njëkohësisht edukohen për të treguar dhembshuri dhe respekt për njëri-tjetrin dhe bashkëmoshatarët e tyre.

World Vision Shqipëri & Kosovë, përmes këtij aktiviteti në teatrin Metropol synon të zhvillojë tek fëmijët mendimin kritik dhe angazhimin e tyre social.

100 Fustanet

Uanda Petronski është një adoleshente e vetmuar, që dëshiron të bëhet shoqe me bashkëmoshatarët. Familja e saj, ka emigruar nga Polonia në vitin 1930, në një qytet të vogël në Amerikë. Shoqet e klasës e venë vazhdimisht në lojë dhe ironizonin fustanin e vetëm që ka. Madi, një nga vajzat në klasën e saj, kupton se kjo nuk është sjellja e duhur me Uandën. Çdo ditë vajzat e pyesin Uandën se sa fustane ka në shtëpi dhe ajo përgjigjet “njëqind”. Ato vazhdonin ta vinin në lojë. Bashkë me vëllain dhe të atin largohen nga qyteti. Madi ndihet fajtore për këtë, por edhe shokët e shoqet e tjerë ndjejnë një pjesë të fajit.

