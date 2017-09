Korçë, tre persona plagosin në rrugë 54-vjeçarin

Një person ka mbetur i plagosur me mjete të mprehta në rrugë pas një konflikti mes disa personave të tjerë, të cilët janë shpallur në kërkim. Burime nga policia bëjnë me dije se në fshatin Belorta, në rrugë, është plagosur lehtë me mjete të mprehta shtetasi R.D., rreth 54 vjeç, banues në Korçë.

Nga hetimet paraprake rezulton se autorë të ngjarjes janë tre shtetas, të identifikuar nga ana e policisë, të cilët pas konfliktit për motive të dobëta, e kanë goditur 54 vjeçarin në pjesë të ndryshme të trupit.

Menjëherë pas plagosjes 54 vjeçari është dërguar në spitalin rajonal të Korçës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia po punon për kapjen e personave përgjegjës të plagosjes dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

6 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)