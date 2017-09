Kur njerëzit e lindur me anomali i prezantoheshin publikut për argëtim

Kur në shekullin e 19 njerëzit e humbën interesin për artistët që gëlltisnin flakë apo femrat që rrotulloheshin në ajër nëpërmjet litarëve, u gjet një tjetër metodë që ky biznes të mos zhdukej. Pranë cirqeve u afruan njerëz me aftësi të kufizuara apo njerëz me deformime dhe që më vonë u quajtën shfaqje me krijesa anormale.Njerëzit u mahnitën nga këta individë me anomali dhe interpretuesit fituan famë e pasuri. Disa të tjerë jetuan në një robëri të detyruar, si rezultat i paaftësive të keqkuptuara. Ne po ju paraqesim disa interpretues të cirkut të asaj kohe:

Këto dy interpretuese ishin pjesë e cirkut sepse njëra kishte qime në të gjithë trupin dhe tjetra, Koo-Koo, vajza zog kishte një mutacion gjenetik që i jepte asaj karakteristikat e një shpendi.

Schlitzie Simon Melt kishte lindur me sindromën e mikrocefalisë, që do të thotë se kishte një kokë dhe tru të rrudhur. Sëmundja nuk ishte kuptuar në kohë, e për pasojë ai mbeti i shpërfytyruar. Pas kësaj Melt u bë pjesë e cirkut.

Këto të dyja u bënë të famshme sepse njëra kishte fytyrën e një burri dhe gruaje të re, tjetra ishte një grua e rritur me mjekër të gjatë.

Ky burrë njihej si “Njeriu Krimb”, pasi kishte lindur pa gjymtyrë. Për argëtimin e spektatorëve, ai do të rrotullohej në skenë dhe do e ndizte cigaren vetëm me gojën e tij.

Ky njeri u bë pjesë e cirku për shkak të mungesës së këmbëve. Ai ishte pak i njohur atë kohë, por disa prej personazheve u bënë shumë të famshëm për gjenerata të tëra.

Imazhet bardhë e zi tregojnë qartë individët e vegjël dhe të mëdhenj, të cilët janë të deformuar. Ata ekspozoheshin në skenë për të shuar kureshtjen e publikut që ishte i gatshëm të paguante. Këta njerëz, lëviznin në çdo vend që do të jepej shfaqje.

Interpretuesja e cirkut kanadeze, Anna Haining Swan Bates, ishte e njohur për shkak të gjatësisë së saj të pazakontë. Prindërit e saj kishin gjatësi normale, por Anna ishte një njeri gjigand.

6 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)