Ministrja serbe e Drejtësisë: Morina do të ketë gjykim të ndershëm në Serbi

Ministrja serbe e Drejtësisë: Morina do të ketë gjykim të ndershëm në...

Ministrja serbe e Drejtësisë, Nela Kuburoviç, deklaroi sot se gjykatat serbe “mund të sigurojnë gjykim të drejtë dhe të ndershëm” për Ismail Morina-Ballisti, ekstradimin e të cilit nga Kroacia po e kërkon Serbia.

“Sa i përket këtij rasti, duhet pritur vendimin e ministrit të Drejtësisë së Kroacisë, por besoj se kolegu do të sillet në pajtim me vendimet e plotfuqishme dhe se Morina do të ekstradohet në Serbi, në mënyrë që të mund të kryhet procedura penale, e cila ka nisur para Gjykatës së lartë në Beograd”, tha Kuburoviç për Tanjug, shkruan televizioni publik.

6 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)