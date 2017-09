Qeni trajtohet si Zot falë një legjende

Fshatarët në juglindje të Kinës u mblodhën gjatë fundjavës për festivalin e përvitshëm që ka të bëjë me adhurimin e qenit. Kafsha e veshur si njeri, i bëhet paradë nëpër rrugët e fshatit. “Dita e Mbartjes së Qenit”, është festuar prej shekujsh me radhë nga populli Miao, i fshatit Jiaobang që ndodhet në provincën Guizhou.

Në kulmin e festivalit, vendasit përdorin një karrige me kosh, për t’i bërë paradë qenit të veshur me një këmishë të bërë me porosi; me një gjerdan argjendi dhe kapelë. Legjenda ka të bëjë me një kolonë njerëzish që po vdisnin nga etja dhe qeni i udhëhoqi ata drejt një burimi. Që prej asaj kohe lindi festivali në nder të kafshës.

Mungesa e ujit në këtë zonë është e zakonshme dhe komuniteti beson se qeni është një mrekulli e dërguar nga qielli. Njerëzi grumbullohen në ditën e caktuar për të parë paradën dhe i luten qenit për të korrura të mira vitin e ardhshëm. Është e paqartë se kush janë cilësitë e përzgjedhjes së qenit për ngjarjen vjetore. Disa njerëz e kritikojnë festivalin, duke thënë se qeni trajtohet mizorisht gjatë paradës sepse ka një zinxhir të lidhur në qafë.

6 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)