Trump: Nuk është koha për bisedime me Korenë e Veriut

Presidenti amerikan Donald Trump i tha Kryeministres britanike Theresa May se një hapje e bisedimeve me Korenë e Veriut nuk do të ishte alternativa më e mirë për t’i dhënë zgjidhje programit në rritje të armëve bërthamore të Phenianit.

“Nuk është koha për të biseduar me Korenë e Veriut”, citohet zoti Trump në një deklaratë të Shtëpisë së Bardhë, ku jepeshin pikat kryesore të një telefonate të tij me Kryeministren britanike.

“Të gjitha opsionet mbeten të hapura për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre nga agresioni i Koresë së Veriut”, thuhet në deklaratë.

Presidenti Trump dhe Kryeministrja May u zotuan të vazhdojnë të rrisin “presionin diplomatik dhe ekonomik” mbi Korenë e Veriut, e cila testoi të dielën atë që besohet të jetë një bombë me hidrogjen.

Lidhur me një bisedë telefonike të mërkurën me Presidentin kinez, Xi Jinping, Presidenti Trump tha: “Patëm një telefonatë shumë të mirë, që zgjati për një kohë të gjatë.”

“Presidenti Xi, – tha ai, – dëshiron të bëjë diçka. Do të shohim nëse mund ta bëjë. Por ne nuk do të pajtohemi me atë që po ndodh në Korenë e Veriut. Besoj se Presidenti Xi pajtohet me mua 100 për qind. As ai nuk dëshiron ta pranojë atë që po ndodh atje.”

I pyetur nëse po shqyrtonte veprime ushtarake kundër Koresë së Veriut, zoti Trump u tha gazetarëve: “Sigurisht që nuk është zgjedhja jonë e parë, por do të shohim çfarë do të ndodhë”.

Ndërkohë, Televizioni shtetëror kinez tha se zoti Xi i deklaroi Presidentit Trump se Kina është e angazhuar për të çnuklearizuar Gadishullin Korean. Por Xi theksoi se zgjidhja duhet të vijë përmes dialogut dhe mjeteve paqësore.

Presidenti Trump është zotuar të ndalë tregtinë me çdo vend që bën biznes me Korenë e Veriut dhe Sekretari i Thesarit Steven Mnuchin thotë se po punon për hollësitë e një plani të tillë, i cili do të kishte kryesisht në shënjestër Kinën.

Më shumë se 90 për qind e të ardhurave të eksportit të Koresë së Veriut vijnë nga Kina.

6 shtator 2017