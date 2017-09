Konflikt në lokal, i sëmuri mendor qëllon me thikë pronarin e biznesit

Një konflikt me mjete prerëse ka ndodhur këtë pasdite në qytetin e Kavajës. Mësohet se në një lokal, pranë gjimnazit “Aleksandër Moisiu”, një 44-vjeçar, me inicialet F.P, që dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor, ka goditur me thikë 41-vjeçarin, N.T.

Ngjarja ndodhi në lokalin e këtij të fundit, në rrethana ende të paqarta. Policia thotë se shtetasi N. T., u dërgua në spitalin e Durrësit për ekzaminime të specializuara, pasi nga konstatimet e para ka një goditje në pjesën e barkut me mjet prerës.

Po ashtu, shtetasi F. P., është dërguar në spitalin e Kavajës pasi ka një të çarë në pjesën e kokës. Janë shoqëruar në ambientet e policisë Kavajë, personat e pranishëm në vendngjarje, dhe po punohet për sqarimin e motiveve dhe shkaqeve të ngjarjes.

