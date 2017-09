LSI, Kryemadhi: Opozitë të fortë ndaj keqqeverisjes

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi ka deklaruar se partia që ajo drejton, do të jetë opozita e vërtetë që i ka munguar vendit.

Në mbledhjen e grupit parlamentar, Kryemadhi ka thënë se LSI-ja do të mbështesë të gjitha nismat ligjore që kanë si synim integrimin evropian të vendit.

Duke parë që do të kemi një qeveri të vogël, jemi të bindu se korrupsioni do të jetë më i madh. Ne do jemi një grup parlamentar që do votojë çdo nismë ligjore që ka lidhje me integrimin evropian, sepse është një nga objektivat që shqiptarët e duan më shumë se çdo gjë tjetër, – shpjegoi kreu i LSI-së. – sepse këtë nismë, qeveria po e zvogëlon dhe redukton në mënyrë të ndjeshme. Ne do jemi një parti që ka lidhje me çështjet sociale, punësimin dhe ekonominë, do të jemi në opozitë me keqqeverisjen”.

Sipas saj, LSI do vijojë të ofrojë stabilitet. “Pozicioni ynë si një parti opozitare është i vërtetë dhe do jemi opozita që i ka munguar vendit prej vitesh. Do të jemi opozita që do të vijojë luftën kundër kultivimit të kanabisit, edhe pse Policia e Shtetit ka qenë një nga mbështetësit që ka ndihmuar në blerjen e votës përmes këtij aktiviteti kriminal”.

