Haradinaj: Nuk i kam akoma të gjithë emrat e qeverisë së re

I mandatuari për kryeministër, Ramush Haradinaj, tha se janë në përgatitje që seanca për formimin e qeverisë të mbahet nesër pasdite.

Ai ka bërë të ditur se ende nuk e kanë plotësuar listën e kabinetit qeveritar, për të cilën kishte thënë se do ta prezantojë sot, pasi që jo të gjitha partitë i kanë dorëzuar emrat e ministrave që do të jenë në qeverinë e ardhshme.

“Jemi duke i bërë përgatitjet për seancën e nesërme. Mund të jetë pasdite seanca. Dhe besoj që jemi në rregull me përgatitjet. Është traditë tani e kam bërë këtë në vitin 2004. Thërret në këtë rast grupi parlamentar seancën për qeverinë, për programin qeverisës. Është traditë që me kërkesë të dorëzohet dhe një program, që nuk është programi i PAN, sepse ai bëhet pas një kohe, ose prezantohet para mediave shoqërisë për qëllimet qeverisëse. Dhe lista e kabinetit jam në plotësim, por i kam do vështirësi, nuk i kanë prurë krejt emrat”, tha Haradinaj.

8 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)