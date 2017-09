LSI është e vendosur, votë kundër Ruçit dhe qeverisë

Kreu i grupit të deputetëve të LSI-së, Petrit Vasili deklaroi sot se LSI në opozitë do të votojë kundër zgjedhjes së Gramoz Ruçit në krye të Kuvendit. Vasili lajmëroi edhe votën kundër qeverisë.

Krue i grupit parlamentar të LSI-së thotë se vota kundër nuk ka lidhje me emrin e Gramoz Ruçit.

“Për ne nuk ka rëndësi emri. Në fund të fundit bëhet fjalë për një votim që do të ndodhë në një sallë të afektuar rëndë nga vota e 25 qershorit, ku kjo shumicë është shumicë për shkak të votave të blera, të drogës dhe kriminalizimit të procesit zgjedhor. Çfarëdo kandidature që do të prodhonte do të ishte produkt i këtij kriminalizimi, kështu që për ne në të gjitha rastet nuk ka asnjë interes politik”, u shpreh ai.

Vasili tha se vota kundër, si për qeverinë ashtu edhe për kryeparlamentarin është një vendim i konsoliduar i LSI-së dhe përjashtoi rrjedhjen e votave.

“Ne kemi një qëndrim të unifikuar për këtë çështje dhe çështja e votimit nuk është çështje numrash. Është një çështje morali, pasi është e qartë që ka një shumicë dhe një pakicë. Moralisht dhe politikisht ky është një qëndrim i konsoliduar i yni dhe këtu çështja mbyllet”, deklaroi Vasili.

8 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)