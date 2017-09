Një ëngjëll në dritaren time

Eleni Laperi

Kur hapa sytë në mëngjes, në shtratin me çarçafët e pastër e jastëkë të qendisur të bujtinës ‘Veranda B&B’ në Berat, një engjëll me reflekse blu të mëngjesit më shihte nga perdet e thurrura me grep të dritares. Nuk mund të ndodhte ndryshe, në qytetin ku ka lindur im atë, në Beratin që më ka bërë kjo që jam, që më ka bërë të mendoj si mendoj.

Kisha sjellë nipin të shihte qytetin ku kishte lindur stërgjyshi i tij.

Zgjodha për të ndenjur në ‘Veranda B&B’, e cila ishte klasifikuar me 9.9 pikë prej specialistëve të turizmit. Dhe nuk u zhgënjyem. Të bënin për vete jo vetëm mikpritja e të zotit të shtëpisë, z. Ceni, jo vetëm çmmimi i arsyeshëm, po edhe gjelbërimi i oborrit, pastërtia e gjithë ato dantela e mbulesa të qendisura, të bardha ngado të ktheheshe. Mëngjesi i shtruar pasurisht, me reçelra e kekun me fruta të bëra në shtëpi nga e zonja e shtëpisë, me gjalpin, qumështin, e djathin, e çajin e malit, e frutat, e kafenë ishte tjetër kënaqësi, që të mbante ulur lumturisht në verandën e prekur prej diellit. Ky ishte prezantimi me mënyrën e jetesës të beratasve.

Berati për mua ka qënë qyteti i njerëzve të këndshëm e punëtorë, që e duan ushqimin e mirë e të pasur, ashtu si ma përshkruante im atë. Ai vetë ishte mishërim i atyre tregimeve: punëtor i madh, njeri i qetë, sqimatar i gjellëve të shijëshme. Me gjithë ndryshimet, që prekën gjithë vendin, Berati nuk ka humbur asgjë nga traditat e vyera të tij. Vështrimi të ledhatohet nga shtëpitë e bukura, të vjetra, që janë restauruar, po edhe të reja që kanë ruajtur stilin e vjetër arkitekturor, në Mangalem, Goricë e Kala. Qiellza të përkëdhelet nga gatimet tradicionale, që i gjen të përkryera te ‘Antigona’ në Goricë, te ‘Klea’ në Kala, te ‘White House’ në Mangalem.

Gjëja e parë që sheh kur i afrohesh Beratit është fjala ‘NEVER’ e shkruar në faqen e malit të Shpiragut. Dikur gërmat 100 metra të larta formonin fjalën ‘Enver’. Sot mendja gjeniale e Sheme Files e ka kthyer në një britmë: ‘Never-Kurrë’. Më pas Berati të tregon gjithë pasuritë e tij, të lashta e të reja.

Berati, dikur kryeqendra e Muzakajve, ka aq shumë vende për t’u parë, duke filluar nga Muzeu Etnografik, ku mësoj se gjetjet e para që dëshmojnë veprimtarinë e njeriut në Berat janë gati 5000 vjeçare. Ciceronia na tha se shpresojnë që një ditë të kenë një muze arkeologjik, ku të mund të ekspozojnë për publikun gjithë ato dëshmi të lashtësisë të qytetit. Kurse unë shpresoja të gjeja më shumë për fisnikërinë shqiptare dhe mënyrën e jetesës para-osmane.

Sapo kisha lexuar kujtimet e Gjon Muzakës dhe ecja nëpër Berat e rrethuar me emra, rrëfime, aroma mesjetare, sidomos me figura të grave të atyre kohëve, që kanë qënë pjesë interesante e historisë, të cilën e njihja pak. Gjithë fajin e ka politika, e cila kërkon të merret edhe me historinë. Po historia është një gjë shumë serioze dhe politika vetëm se e ka njollosur dhe e ka shfrytëzuar për interesat e saj. Po për këtë do shkruaj herën tjetër.

Në Galerinë e Artit ‘e prezantova’ nipin me mësuesin e parë të tim eti, Babë Dudë Karbunarën, i cili na shihte nga tabloja e Sotir Capos. Prej tij babai im mësoi të shkruante e lë lexonte gjuhën shqipe. Për këtë veprimtari tij, se u mësontë shqip djemve të Beratit, turqit e patën torturuar Babë Dudën duke i hedhur pata mbi kokë. M’u kujtua kjo, kur pashë patat që shëtisnin buzë lumit Osum. Nuk mund të lësh pa parë kishat, xhamitë, teqetë, vendet historike ngado në Kala, po mbi të gjitha në Berat nuk mund të humbasësh vizitën në Muzeun Onufri.

Për herë të parë pashë një muze shqiptar të mbushur me vizitorë, si kudo në muzetë e mëdhenj të botës. Po vizitën në muzeun Onufri, që është vendosur në godinën e kishës së ‘Fjetjes së Shën Mërisë’, na e bënë të paharueshme shpjegimet e studiuesit Arjan Prifti. I rrethuar nga grupe vizitorësh e pyetje të pafund, Arjan Prifti gjeti kohë të na shoqëronte, duke iu përgjigjur edhe pyetjeve tona. Në fund e ngriti grupin tonë të vogël, që përbëhej edhe nga tre djemlosha, Tedi, Ani dhe Davidi, dhe duke i mësuar si të vendoseshin në pjesët, që përbëjnë Kalendarin e Julianit në dyshemenë e sallës së ikonostasit, u tregoi si ishte ndërtuar ai kalendar prej guri dhe ndryshimin e tij me kalendarin Gregorian, kalendari që ne përdorim sot.

Mund të shkruaj pa fund për Beratin e sotëm, ndonëse me mendje lundroj në Beratin e Muzakajve. Do ta shpjegoj në shkrimin tjetër pse-në. Gjëja më e rëndësishme për mua këtë herë është se nipi im u kthye në Nju Jork me një kujtim të mrekullueshëm nga qyteti i babait tim.