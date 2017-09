Rikthehet Superiorja, sezoni i ri starton nesër

100 ditë pritjeje për fillimin e kampionati të ri, atij të 79-të, me 10 klubet e Superiores që janë gati për të shkelmuar topin e parë të një sezoni që pritet të jetë më i luftuar se kurrë, pasojë e një vere të mbushur plot emocione në Europë, arkëtimeve të rëndësishme apo dhe lëvizjeve në merkato, por dhe drejtim në disa prej klubeve të Superiore. Edicioni i fundit i Superligës shqiptare i pati të gjithë elementët, garën e ashpër, rivalitetin, polemikat, akuzat dhe kundër akuzat dhe pse në fund futbolli e do që fituesi të jetë vetëm një.

Çelja e sezonit të ri, krijon një lloj padurimi për të parë ekipet në fushë, jo vetëm për pushimet e gjatë të Superiores por dhe ndryshimeve që kanë ndodhur në skuadra. Për herë të parë dhe më në fund, presidentët e ekipeve nuk po i shohin ekipet e futbollit si një investim i përkohëshëm, por si një investim i suksesshem dhe serioz nga ku mund të gjenerosh të ardhura dhe emocione të papërshkrueshme.

Rrugëtimi europian i Skënderbeut ishte një pasqyrim i një klubi të ngritur mbi themele të forta në një kampionat që ka fituar në rivalitet, por dukshëm dhe në cilësi. Kukësi për më tepër pësoi një eliminim të pamerituar në Europë, në një 180 minutësh ku ndikuan dhe episodet dhe në total klubet shqiptare kanë treguar se nuk janë më rivalët e preferuar në shorte, aq sa paraqitjet e tyre nuk mund të kalohen me indiferentizëm.

Korçarët dhe këtë vit do të jenë pretendentë në garën për titull ashtu si dhe Kukësi kampion, apo Partizani ndërsa kandidaturën e ka hedhur dhe Teuta, që kërkon të rikthehet e arta e viteve 90-të duke nisur dhe me investime të rëndësishme dhe në përmirësimin e infrastrukturës.

Kukësi do të zbresë i pari në fushën e lojës, teksa këtë të shtunë në orën 16:00 do të luajë ndaj Kamzës. Është një ndeshje ku skuadra e drejtuar nga Milinkovic do të kërkojë të harrojë disfatën e pësuar në mesjavë në finalen e Superkupës së Shqipërisë, ndaj Tiranës. Po të shtunën do të luhet edhe sfida mes Skënderbeut dhe Flamurtarit, dy skuadra mes të cilave ka pasur rivalitet në vitet e fundit. Në të njëjtën ditë do të luhet edhe sfida mes Teutës dhe Luftëtarit. Skuadra durrsake, që sezonin e kaluar hasi jo pak vështirësi për të siguruar qëndrimin në Superiore, do të synojë të bëjë një tjetër paraqitje këtë vit.

Ditën e diel do të zhvillohen dy ndeshjet e tjera të javës së parë të Superiores. Spikat në këtë ditë përballja mes Partizanit dhe Laçit, me “Të Kuqtë” që kanë bërë shumë ndryshime gjatë kësaj vere, pasi në pankinë është një trajner i ri, Mark Iuliano, ndërkohë që janë bërë edhe disa blerje të reja.

Ndërsa sfida tjetër e së dielës është ajo mes Lushnjes dhe Vllaznisë që do të luhet në “Loni Papuçiu” të Fierit, pasi stadiumi “Roza Haxhiu” është ende në fazën e rikonstruksionit dhe pritet të jetë gati në muajin tetor.

