Rrethi i artë i kujtesës

(Rreth ekspozitës “(H)am(m)am”, të artistit Helidon Gjergji hapur në Galerinë Kombëtare të Shkupit)

Alda Bardhyli

Në kohën e debateve mbi tjetërsimin e historisë, dhe mbivendosjen e kulturave ndaj njëra tjetrës, Helidon Gjergji zgjedh një formë të drejtpërdrejt, përmes së cilës arti bashkëkohor mund të bëhet pjesë e debateve të kohës. Pyetjes se sa është I lidhur arti bashkëkohor me proceset në të cilat kalon shoqëria, artisti i jep përgjigje përmes gjuhës së aromave.

Në qytetin që jeton përmes komunikimeve, ai ka zgjedhur erëza përfaqësuese të komuniteteve të ndryshme për ti vendosur mbi pasqyrat e mëdha (që duket sikur janë zhvendosur nga Bunkieri i Titos) për të ikur pas në kohë, në një hamam të viteve 1500. Artisti përdor shqisat e të ndjerit e të dëgjuarit, për të hapur sadopak dritë në mjegullën që ecën nën tingujt e Fatos Qerimajt. Pikërisht në vendin e njohur dikur për tolerancën ndaj kulturave (Hamamet), Gjergji përdor artin për ti çuar vizitorët në një kontekst që kalon përtej një provokimi estetik, për tu përballur me ndërgjegjen e tyre.

Maqedonia ashtu si pjesa më e madhe e vendeve të ish Jugosllavisë, nuk e kanë mbaruar ende procesin e ndërtimit të kujtesës. Por sa mund të ndihmojë arti në këtë proces? Vetë post modernizmi është ndërtuar mbi një lloj ndërgjegje historike, si orvatje për të kuptuar e shpesh refuzuar, trashëgimi filozofike e politike, e duke sjellë një qasje të re, shpesh dyshuese. Por në Maqedoni, ashtu si në gjithë Evropën Lindore, diskutimet mbi bashkëkohësinë në art, nuk mund ta shmangin lidhjen mes historisë së artit dhe kujtesës.

Erëzat e pakicave, që kanë lënë gjurmë mbi pasqyrat e Gjergjit, na çojnë natyrshëm drejt një tjetër debati bashkëkohor sidomos përsa i përket pakicave, atë të tjetërsimit që historia mund ti bëjë identitetit. Nëse në ish vendet komuniste, përfshi këtu edhe Shqipërinë, lidhja mes krijimit të identitetit kombëtar dhe artit ishte parësore, cili është raporti i artit bashkëkohor me një identitet i cili është gjithnjë i rrezikuar nga ndryshimet.

Në kohët e sotme një tjetër raport ka zgjeruar kufijtë e artit. Marrëdhënia e tij me religjionin. Në një Ballkan ku identitet fetare po tentojnë të jenë gjithnjë e më dominuese, arti duket sikur ka zgjeruar trupin e tij, duke dashur të bëjë një rreth të artë mbrojtës, përreth kujtesës.E artisti zgjedh mjetet më të lehta për ta afruar shikuesin me këtë rreth, duke e joshur përmes një gjendjeje që është po aq e vjetër sa historia e artit, aromat. Përmes tyre secili shkon natyrshëm drejt një udhëtimi të gjatë personal, për të mbërritur ndoshta në kohë e njerëz që dikur ishin mbështjellë me këto aroma.

Të vendosura pranë njëra tjetrës ato bëhen më rezistente ndaj kërkimit. Bashkëjetesa e kulturave, etnive, kombeve, vjen e bëhet kështu pjesë e një vepre bashkëkohore arti, duke u shfaqur me gjithë kompleksitetin e një jetese të tillë. Por artisti kërkon ta bëjë transparente këtë bashkëjetesë duke bërë truall të saj një pasqyrë, që ashtu siç tregon edhe fsheh. Por, Gjergji e bën kërkimin e tij drejt historisë jo sipërfaqësor, duke u rrekur të thellohet në domosdoshmërinë e kalimit të rrethit të artë, për të kaluar më tej “kurthet e historisë”.

A janë mjetet që ai përdor të mjaftueshme për të zbërthyer kode që arti ka nisur ti zbërthejë herët për t’iu afruar historisë? A mund të bashkojë arti bashkëkohor dy kohë, që përshkohen nga një zhurmë celulari diku në mes hamamit dhe të afrojë largësitë? Kjo pyetje ngjason disi utopike, kur arti ka aftësinë ti afrojë kohët, duke i bërë bashkë, pjesë të një ndërgjegjeje bashkëkohore.

8 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)