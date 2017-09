Uragani “Irma” kërcënon edhe supervilën e Trump (Foto)

Uragani “Irma” me siguri do të vërë në provë pallatin “Mara-a-Lago” të presidentit amerikan Donald Trump, i cili me sa duket, mund t’i rezistojë çdo stuhie.

Muret e vilës, e cila ka 126 dhoma dhe është e rrethuar në 62 mijë metra katrorë sipërfaqe të banueshme, kanë 3 metra trashësi dhe përbëhen nga fasho çimentoje të marra nga shkëmbinjtë e koraleve në ishullin e Palm Beach County, në Florida.

Trump e bleu pronën në vitin 1985 për 10 milionë dollarë dhe ka shpenzuar miliona të tjera për ta ristrukturuar dhe shndërruar në një kompleks, duke ndërtuar edhe 6 fusha tenisi të rregullta dhe një fushë të mrekullueshme golfi. Por tani ka mbërritur momenti për të testuar rezistencën e tij.

8 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)